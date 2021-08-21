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Роспотребнадзор назвал передающиеся через укусы комаров инфекции

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В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, какие болезни могут передаваться человеку через укус комара. Информацию об этом разместил ТАСС в субботу, 21 августа.

В частности, в службе обозначали в их числе инфекции, свойственные для России.

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«Помимо дирофилярий кровососущие комары способны передавать человеку через укусы возбудителей других эндемичных (свойственных. — Ред.) для Российской Федерации болезней — туляремии, лихорадки Западного Нила (ЛЗН), японского энцефалита, а также лихорадок Батаи, Синдбис, карельской, Леса Семлики», — говорится в сообщении.

Кроме того, в список входят лихорадки, вызываемые вирусами комплекса Калифорнийского энцефалита (лихорадка Инко, лихорадка Тягиня, лихорадка Хатанга).

Через укус комаров также могут передаваться и инфекции, которые не свойственны для России: малярия, лихорадки денге, Чикунгунья, желтая, Зика, долины Рифт и некоторые энцефалиты.

Ранее, в июне, Роспотребнадзор предупреждал россиян об опасных насекомых, которые есть на юге страны. Так, на черноморском побережье появился новый для этого региона вид комаров — тигровые, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Тигровых комаров легко узнать по черно-белым полоскам на лапках и теле.

Доктор биологических наук, профессор, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева поясняла, что на юге вообще много разных видов комаров и все они могут переносить глистов. Дирофиляриоз особенно характерен для Крыма, особенно центральных районов полуострова.

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