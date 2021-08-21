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Мужчина поджег дом бывшей жены под Киевом и угрожал полиции гранатой

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На Украине житель Киевской области поджег дом бывшей жены и стал угрожать прибывшим на место происшествия полицейским гранатой. Правоохранители эвакуировали жителей ближайших домов, дебошира задержали, сообщается в пятницу, 20 августа, на сайте Нацполиции страны.

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«В Киевской области в отделение полиции № 5 20 августа около 14:00 поступило сообщение о том, что в поселке Чайки по улице Сливовой горит дом», — говорится в сообщении.

По данным украинского ведомства, 34-летний местный житель поджег дом своей бывшей жены из-за ссоры. А когда полиция прибыла по адресу проживания злоумышленника с целью его задержания, тот начал угрожать подорвать их гранатой.

Правоохранители эвакуировали граждан близлежащих домов и вскоре задержали мужчину. В результате инцидента никто не пострадал.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ранее в пятницу жителя Намского района Якутии обвинили в жестоком убийстве жены и покушении на пасынка. Фигурант уголовного дела «на почве внезапной неприязни» напал с ножом на свою жену 1957 года рождения и нанес ей колото-резаные ранения. На крики выбежал ее сын 2003 года рождения, которому тоже нанесли несколько ножевых ударов.

Несовершеннолетнему удалось выбежать из дома, сейчас он находится в больнице. Его мама скончалась на месте происшествия. После нападения злоумышленник поджег свой дом. Он также находится в больнице, но с признаками отравления угарным газом.

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