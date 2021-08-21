Байден рекомендовал Николаса Бёрнса на должность посла США в Китае

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о намерении выдвинуть на должность американского посла в КНР бывшего постоянного представителя США при НАТО Николаса Бёрнса. Об этом сообщила в пятницу, 20 августа, пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент США Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть <...> Николаса Бёрнса <...> на должность чрезвычайного и полномочного посла в КНР», — сказано в сообщении.

Согласно информации пресс-службы Белого дома, Бёрнс в 1995–1997 годах возглавлял пресс-службу Госдепартамента в администрации президента Билла Клинтона. В течение остальных четырех лет он являлся послом США в Греции. В 2001–2005 годах Бёрнс был постоянным представителем при НАТО, а с 2005 по 2008 год работал заместителем госсекретаря Кондолизы Райс по политическим вопросам в администрации Джорджа Буша — младшего.

В пресс-релизе также отмечается, что на должность посла США в Японии будет выдвинут Рам Эммануэль, с 2011 по 2019 год занимавший пост мэра Чикаго.

А на должность посла в Республике Танзания стал кандидатом Майкл Батл, который ранее был представителем США в Экономической комиссии ООН для Африки.

Как ожидается, в скором времени Байден направит все три кандидатуры на рассмотрение в сенат.

28 июля новый посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган прибыл в Вашингтон, чтобы занять свой пост. Цинь Ган стал 11-м китайским послом в США, а до своего непосредственного отъезда он работал в должности заместителя министра иностранных дел Китая.