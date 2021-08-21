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Полиция Смоленской области задержала стрелявшего в соседа мужчину

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Правоохранители задержали мужчину, который в городе Ельня Смоленской области ранил из ружья соседа, после чего заперся в доме, сообщает 20 августа «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального УМВД.

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«В результате слаженных действий сотрудников полиции и бойцов СОБРа управления Росгвардии по Смоленской области злоумышленник задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что информация о выстрелах поступила в ведомство в 19:40 мск.

Как стало известно ТАССу, региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее в пятницу стало известно, что в Ельне около дома 27 на улице Интернациональная мужчина выстрелил в соседа из охотничьего ружья, а затем заперся в доме. Полиция уговаривала запершегося сдаться.

Пострадавший был ранен дробью в живот и грудь, он госпитализирован в Смоленскую ОКБ.

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