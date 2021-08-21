Госдеп заявил о предложении 11 стран помощи с эвакуацией из Афганистана

Одиннадцать стран Европы и Азии, включая Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, предложили свою территорию для транзита людей при эвакуации из Афганистана, заявил в пятницу, 20 августа, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, транслировавшегося на C-Span.

По его словам, переполненность авиабазы в Катаре вынудила в пятницу американские власти на шесть-семь часов остановить эвакуационные рейсы из Кабула и искать новые транзитные пункты.

«Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан или участвуют, или вскоре присоединятся к транзиту американцев и в некоторых случаях иных категорий эвакуируемых через свою территорию», — сообщил пресс-секретарь.

Прайс также назвал страны, включая Украину, которые предложили ту или иную помощь в переселении афганцев из групп риска.

При этом первый подобный рейс уже приземлился на авиабазе «Рамштайн» в Германии, уточнил глава пресс-службы ведомства.

Photos of @usairforce prepping Ramstein AB in Germany for incoming evacuees from Kabul, over on FB: https://t.co/zdkF1Fc2yu pic.twitter.com/pYTLFfLJll — Kevin Baron (@DefenseBaron) August 20, 2021

Ранее в этот день президент США Джо Байден сообщил о возобновлении гражданских рейсов из аэропорта Кабула. По его словам, за четверг из Афганистана были эвакуированы 5,7 тыс. человек, с июля — более 18 тыс. человек. Он подчеркнул, что вывезти помогавших США афганцев не менее важно, чем эвакуировать американцев.

Тогда же Байден выразил надежду, что эвакуация американцев из Афганистана завершится, как и планировалось, к 31 августа. Как отметил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, желающие покинуть Афганистан американские граждане должны самостоятельно добраться до аэропорта в Кабуле.

Также 20 августа глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в аэропорту Кабула находятся 6 тыс. человек, готовых к эвакуации из Афганистана. По его словам, с 14 августа из столицы Афганистана были эвакуированы 7 тыс. человек.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа талибы (члены движения «Талибан», которое признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.