Госдеп заявил о предложении 11 стран помощи с эвакуацией из Афганистана

Одиннадцать стран Европы и Азии, включая Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, предложили свою территорию для транзита людей при эвакуации из Афганистана, заявил в пятницу, 20 августа, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, транслировавшегося на C-Span.

По его словам, переполненность авиабазы в Катаре вынудила в пятницу американские власти на шесть-семь часов остановить эвакуационные рейсы из Кабула и искать новые транзитные пункты.

«Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан или участвуют, или вскоре присоединятся к транзиту американцев и в некоторых случаях иных категорий эвакуируемых через свою территорию», — сообщил пресс-секретарь.

Прайс также назвал страны, включая Украину, которые предложили ту или иную помощь в переселении афганцев из групп риска.

При этом первый подобный рейс уже приземлился на авиабазе «Рамштайн» в Германии, уточнил глава пресс-службы ведомства.

Photos of @usairforce prepping Ramstein AB in Germany for incoming evacuees from Kabul, over on FB: https://t.co/zdkF1Fc2yu pic.twitter.com/pYTLFfLJll