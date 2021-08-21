Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Захарова уличила МИД Британии в манипуляциях с ситуацией с Навальным
Мир
Байден заявил о возобновлении гражданских рейсов из аэропорта Кабула
Общество
Найденная в лесу под Смоленском годовалая девочка находится в больнице
Мир
США ввели санкции против РФ из-за «Северного потока – 2»
Общество
Голикова назвала вакцинацию способом защиты беременных от COVID-19
Наука
Запуск российской миссии на Луну отложили на 2022 год
Общество
Испытательные полеты Ил-114 приостановили после крушения Ил-112B
Мир
Российские ПВО в Сирии сбили 22 израильские ракеты
Мир
Антонов назвал санкции США против СП-2 нарушением международного права
Сюжет:

Госдеп заявил о предложении 11 стран помощи с эвакуацией из Афганистана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одиннадцать стран Европы и Азии, включая Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, предложили свою территорию для транзита людей при эвакуации из Афганистана, заявил в пятницу, 20 августа, пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, транслировавшегося на C-Span.

По его словам, переполненность авиабазы в Катаре вынудила в пятницу американские власти на шесть-семь часов остановить эвакуационные рейсы из Кабула и искать новые транзитные пункты.

«Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан или участвуют, или вскоре присоединятся к транзиту американцев и в некоторых случаях иных категорий эвакуируемых через свою территорию», — сообщил пресс-секретарь.

Прайс также назвал страны, включая Украину, которые предложили ту или иную помощь в переселении афганцев из групп риска.

При этом первый подобный рейс уже приземлился на авиабазе «Рамштайн» в Германии, уточнил глава пресс-службы ведомства.

Бежать некуда: молодые афганцы делятся ужасом перспектив жизни при талибах
Многие жители страны надеются на эмиграцию в Россию

Ранее в этот день президент США Джо Байден сообщил о возобновлении гражданских рейсов из аэропорта Кабула. По его словам, за четверг из Афганистана были эвакуированы 5,7 тыс. человек, с июля — более 18 тыс. человек. Он подчеркнул, что вывезти помогавших США афганцев не менее важно, чем эвакуировать американцев.

Тогда же Байден выразил надежду, что эвакуация американцев из Афганистана завершится, как и планировалось, к 31 августа. Как отметил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, желающие покинуть Афганистан американские граждане должны самостоятельно добраться до аэропорта в Кабуле.

Также 20 августа глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в аэропорту Кабула находятся 6 тыс. человек, готовых к эвакуации из Афганистана. По его словам, с 14 августа из столицы Афганистана были эвакуированы 7 тыс. человек.

В аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. Местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа талибы (члены движения «Талибан», которое признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021