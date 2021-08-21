Президент США Джо Байден подписал указ против энергетических проектов России, передает телеканал «Известия».

В частности, в тексте указаны ограничения по проекту «Северный поток — 2». На имущество людей, связанных с газопроводом, могут наложить санкции.

Решение будет принимать глава минфина вместе с госсекретарем.

Байден заявил, что проекты России ослабят энергетическую безопасность ЕС и тем самым угрожают экономике США.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.