Пентагон обеспокоен сообщениями об избиении американцев в Кабуле

Сообщения о насилии в отношении американцев в Кабуле вызывают беспокойство, заявил 20 августа официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Трансляция регулярного брифинга велась в пятницу на сайте министерства обороны США.

«Мы знаем об этих сообщениях, они глубоко беспокоят, мы хотим свободного прохода через их (движения «Талибан», признанного террористическим и запрещенным в РФ) пропускные пункты для американцев с документами. В основном так и происходит», — ответил Кирби на вопрос журналистов об осведомленности Пентагона.

По словам представителя ведомства, движению «Талибан» заявлено о недопустимости подобных ситуаций.

Ранее, 20 августа, репортер Politico сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин рассказал о случаях избиения американцев талибами.

«Министр обороны Ллойд Остин на брифинге по телефону с членами палаты представителей только что сказал, что американцы были избиты талибами в Кабуле. Остин назвал это «неприемлемым», — написал журналист в Twitter.

18 августа журналист Маркус Ям в статье на сайте Los Angeles Times рассказал, что боевики движения «Талибан» избили его, но затем извинились и предложили воды.

Как рассказал корреспондент, он вместе с другим журналистом снимал стычку между талибами и сторонниками прежнего правительства, в этот момент два талиба атаковали Яма и его коллегу.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В этот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. В свою очередь, вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя временным главой государства.