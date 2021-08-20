Захарова уличила МИД Британии в манипуляциях с ситуацией с Навальным

Лондон признал, что манипулировал ситуацией вокруг якобы отравления блогера Алексея Навального и причастности к этому российских властей, заявила 20 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она процитировала в своем Telegram-канале министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, заявившего о том, что «Великобритания играла ведущую роль в координации международного ответа» на инцидент с Навальным.

«Таким образом Лондон признался, что манипулировал историей вокруг якобы отравления Навального <...> британский же министр признается в активной игре вокруг берлинского пациента. Так за ушами показалась и голова», — написала Захарова.

Ранее в этот день Лондон объявил о введении санкций против семи сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Ограничительные меры подразумевают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну. Санкции введены из-за подозрений британской стороны в причастности россиян к инциденту с блогером Алексеем Навальным.

В ответ председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал, что Москва не оставит без ответа санкции Великобритании по «делу Навального». Он также назвал действия королевства «еще одним деструктивным шагом к полнейшей деградации российско-британских отношений».

18 августа МИД РФ назвал инцидент с госпитализацией Навального спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России и попытку ее сдерживания.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время полета рейса Томск–Москва. Самолет экстренно сел в Омске, а блогера госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, его перевели на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

В немецкой клинике рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако взятые в России анализы показали отсутствие подобных веществ. Немецкая сторона не предоставила доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской стороны по данному вопросу.

В конце июня 2021 года Мария Захарова заявила, что в Германии не дали содержательного ответа на восемь обращений Генпрокуратуры по Навальному.