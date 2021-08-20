Передвижной зоопарк проверят в Татарстане

Прокуратура Альметьевского района Татарстана проверит информацию о жестоком обращении с животными в передвижном зоопарке в селе Русский Акташ. Об этом сообщил старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Эксперты выяснят, как обращаются работники зверинца с животными. По итогам проверки в прокуратуре примут все необходимые меры реагирования.

Публикации об истощенных животных появились в социальных сетях. Пользователи заявили, что зверей не поят и не кормят, а также у них нет холодной воды в такую жару, передает Inkazan.ru.