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Мотоциклист погиб в ДТП с двумя автомобилями в центре Москвы

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Мотоциклист погиб в ДТП с двумя автомобилями в центре Москвы, инцидент произошел на Садовом кольце в районе метро «Павелецкая» в пятницу, 20 августа.

По информации «Известий», водитель мотоцикла задел разделяющий полосы бордюр и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Chevrolet и Range Rover. Не исключено, что вылету на встречку на высокой скорости предшествовало столкновение на полосе следования: по одной из версий, мотоциклиста мог кто-то задеть.

Причины и обстоятельства аварии уточняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в пятницу автомобиль каршеринга протаранил остановку общественного транспорта на Беговой улице на севере столицы. Пострадал водитель автомобиля — его деблокировали и передали скорой помощи. По данным ГУ МВД по Москве, перед ДТП машина наехала на препятствие.

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