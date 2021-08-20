Белый дом назвал ответственных за решения о санкциях по СП-2

Решение о дальнейших санкциях в отношении трубопровода «Северный поток —2» будет принимать госсекретарь США совместно с главой минфина страны, говорится в опубликованном 20 августа заявлении Белого дома.

Ранее в этот день президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции в отношении энергетических проектов России, включая СП-2, и проинформировал об этом конгресс.

«Я делегировал министру финансов и государственному секретарю предпринимать соответствующие действия, включая обнародование правил и положений, и использовать все полномочия, предоставленные президенту в рамках IEEPA [Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях] и PEESA [Закона о защите энергетической безопасности Европы 2019 года] при необходимости», — цитирует Белый дом обращение Джо Байдена к конгрессу.

Ранее в пятницу, 20 августа, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством газопровода «Северный поток – 2». По его словам, указанное судно, а также еще один российский корабль, участвующие в строительстве СП-2, «будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц».

В этот же день президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал, что строительство СП-2 близится к завершению, — осталось 15 км по морю.

17 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки Запада сорвать строительство газопровода «Северный поток – 2» обречены на провал. По словам Лаврова, СП-2 достроен «практически уже до последней мили».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.