Найденная в лесу под Смоленском годовалая девочка находится в больнице

Годовалая девочка, которую нашли в лесу в Темкинском районе Смоленской области, находится в сознании в больнице. Ее могут транспортировать в Москву на вертолете в ближайшее время, сообщила в пятницу, 20 августа, ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ребенка нашли в 3 километрах от дома спустя почти четверо суток после исчезновения, девочка отзывалась на голоса спасателей. Ребенок серьезно не пострадал, на его теле были обнаружены следы от укусов насекомых.

«Спасатели на руках донесли девочку до края леса, а там уже ее ждала скорая помощь. Сейчас малышка в местной больнице, ее обследуют врачи — она в сознании, пытается что-то говорить. В скором времени планируется из Москвы в Смоленскую область вылет вертолета на случай необходимости транспортировки ребенка в столичную клинику», — уточнила Кузнецова.

Она отметила, что находится на связи с врачами больницы.

«Держим ситуацию на контроле. Спасибо всем, кто помог найти малышку, — спасателям, волонтерам, что не отчаивались и продолжали поиски, даже ночью», — поблагодарила Кузнецова.

По данным видеоматериалов регионального Следственного управления СК РФ, девочку, которая провела несколько дней в лесу без пищи и воды, накормили кашей в машине скорой помощи. Судя по кадрам, ребенок самостоятельно управляется с ложкой и пьет воду из бутылки.

Информация об исчезновении девочки 2019 года рождения поступила в следственный отдел 17 августа. Она ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области. Почти 400 человек были задействованы в поисках ребенка. 20 августа пропавшую девочку нашли.