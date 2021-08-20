Разрушающийся мост отремонтируют в Нижнем Тагиле

Проект по капитальному ремонту разрушающегося моста на улице Геологов в Нижнем Тагиле создаст пермская компания. Сумма контракта составила 599 тыс. рублей.

Объем денежных средств на выполнение капремонта будет определен после разработки проекта и проведения экспертизы, отмечает ТагилСити.ру. На время выполнения строительно-монтажных работ движение транспорта по путепроводу будет организовано с реверсивными циклами и попеременным пропуском встречных потоков по одной полосе. Проектирование необходимо окончить до 20 мая 2022 года. Длина путепровода составляет 92,5 метра.

В Нижнем Тагиле запланирован ремонт автомобильного моста через реку Выя. Подрядчик должен заменить перила и конструкции сопряжений моста с подходами, удалить лишние слои асфальта, устроить гидроизоляцию, восстановить и укрепить конусы, отремонтировать опоры и выполнить ряд других работ. Начать ремонт необходимо 1 сентября 2021 года, а завершить до 20 мая 2022-го. Максимальная стоимость контракта с исполнителем составит 1,9 млн рублей.