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Ремонт Болховского шоссе продолжится в Орле

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В Орле завершен первый этап ремонта Болховского шоссе. Работы проходили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Уложено более 20 тыс. кв. м нового асфальта, восстановлено 225 кв. м заездных карманов, обустроена площадка для мусорных контейнеров.

Подрядчик выполнил весь объем работ на 100%, однако приемочная комиссия выявила незначительные замечания по обустройству бордюров. До 23 августа «Нерудстрой» обязался устранить выявленные недостатки. Если после этого у членов приемочной комиссии не останется замечаний, акты выполненных работ будут подписаны. Второй этап ремонта начнется уже в этом году. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

В Орле в этом году дополнительно отремонтируют 22 участка дорог. На эти цели из дорожного фонда региона направят 100 млн рублей. Основная часть работ запланирована в Зареченском микрорайоне, районе Новой Ботаники и 909-го квартала. Ремонт пройдет на улицах Емлютина, Генерала Армии Ковалёва, Разведчика Воробьёва, Саханской, Планерной, Достоевского, Циолковского, в переулке Пищевом и на других дорогах. Также запланировано восстановление парковок по переулку Ипподромному, Генерала Родина и на улице Металлургов.

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