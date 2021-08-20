В Общественной палате (ОП) представили обновленный «золотой стандарт» общественного наблюдения на выборах. Об этом 20 августа сообщили на презентации. Обновленный «золотой стандарт» будет размещен на сайте Общественной палаты.

Так, в обновленном «золотом стандарте» общественного наблюдения на выборах учтут последние требования, связанные с видеконтролем и проведением дистанционного электронного голосования. При этом одними из центральных в документе будут пункты, связанные с обеспечением санитарных правил.

Секретарь ОП Лидия Михеева отметила, что в стандарте учтены нововведения, связанные с видеонаблюдением и проведением дистанционного электронного голосования.

«Наполнение граф в этом документе очень облегчает работу наблюдателей, позволяет проверить все требования законодательства, включая санитарно-эпидемиологические», — рассказала она.

Первый блок вопросов будет посвящен защите здоровья. Второй будет связан с подготовкой помещения для голосования еще до начала. Еще один блок будет посвящен организации работы УИК до начала голосования. Другой блок вопросов будет фиксировать, как проходит процесс в помещениях и на улице, и проконтролирует выезд членов УИК и голосование на труднодоступных участках.

По словам члена комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Оксаны Драпкиной, одними из центральных пунктов «золотого стандарта» станут требования, касающиеся санитарной безопасности​. Она также напомнила, что во время прошлых кампаний общественные наблюдатели успешно справились с контролем разведения потоков голосующих.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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«Взяли в правила: ОП обновила «золотой стандарт» наблюдения на выборах»