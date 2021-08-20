Арктический пляж появится в Мурманске

В Мурманске хотят оборудовать Арктический пляж. Дорожную карту по его созданию разработало региональное министерство градостроительства и благоустройства совместно с АНО «Центр городского развития».

Непривычное для северных широт общественное пространство разместится на песчаном пустыре недалеко от автомобильного рынка.

Об идее пляжа стало известно во время прямой линии с губернатором Андреем Чибисом. Он дал поручение профильным ведомствам проработать этот вопрос.

Архитекторы подготовили визуализацию и составили поэтапный план по разработке проектно-сметной документации и строительно-монтажным работам. В случае утверждения проект вынесут на обсуждение жителей региона для его корректировки, пишет ИА «Би-порт».