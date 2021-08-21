Диетолог назвала способ ускорить обмен веществ

Запустить работу желудка и улучшить обмен веществ в организме поможет выпитый с утра стакан воды. Об этом рассказала главный врач клиники здорового питания Марина Копытько.

«Лучше всего работает ощелаченная вода, которую можно получить с помощью лимона либо имбиря. Если вы выпьете с утра буквально стакан такой жидкости, это великолепно запустит работу желудка и обменные процессы. Кстати, желательно, чтобы вода была теплой», — сообщила она aif.ru.

Также диетолог объяснила, что при поступлении воды в желудок, ощущение голода притупляется. Это дает возможность лучше контролировать выбор еды и ее объем, считает Копытько.

Кроме того, она рассказала о правилах приема воды во время и до еды.

«Абсолютно точно безопасно пить воду до еды и во время еды — примерно один стакан (150–200 мл). Меньше можно, больше — не стоит. Сразу после еды лучше воздержаться от приема жидкости хотя бы на 20 минут, поскольку она действительно может разбавить концентрацию желудочного сока и ухудшить процесс пищеварения», — рассказала диетолог.

Помимо этого, Копытько заявила, что кофе запивать водой, так как данный напиток для 80% людей является достаточно сильным мочегонным средством и может вызывать обезвоживание. Также диетолог посоветовала запивать водой и алкоголь. Именно так, по ее мнению, можно помочь организму снизить концентрацию алкоголя и быстрее справиться с нагрузкой.

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