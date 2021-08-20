Bloomberg спрогнозировал увеличение EBITDA «Роснефти» на 80%

В 2021 году «Роснефть» может увеличить показатель EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization — это прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов. — Ред.) на 80%. Об этом 19 августа сообщил Bloomberg Intelligence.

Как отмечается, продолжающееся снижение долговой нагрузки, последовавшее за серией совершенных компанией приобретений, может поддержать ее перспективы.

Так, отмечается, что более высокая генерация денежных средств в 2021 году, достигнутая благодаря росту цен на углеводороды и маржи переработки, может повысить величину дивидендов «Роснефти». Чистая прибыль за 2020 год, составившая 147 млрд рублей, позволила выплатить дивиденды. В этом году перспективы компании могут стать еще лучше, поскольку спрос на нефть, вероятно, будет укрепляться.

Как подчеркивают эксперты, капвложения «Роснефти» могут вырасти на 25%, приблизительно до 1 трлн рублей, причем 90% от этой суммы, скорее всего, будет направлено в сегмент разведки и добычи.

Кроме того, цены на нефть поддерживаются регулированием предложения ОПЕК+ с начала пандемии и должны продолжать увеличивать доходы от сегмента разведки и добычи.

Помимо прочего замедление темпов приобретения активов и смещение акцента на органический рост в сочетании с улучшением рентабельности также поможет снизить долговую нагрузку «Роснефти» в 2021 году.

Как отметили в Bloomberg Intelligence, несмотря на спад в нефтяной отрасли, сокращение задолженности компании продолжилось, при этом долг уменьшился на $9,7 млрд. Положительную роль также может сыграть и окончание серии приобретений «Роснефти». Так, с 2012 года приобретения позволили «Роснефти» утроить добычу нефти, что сделало ее крупнейшей публичной нефтяной компанией в мире.