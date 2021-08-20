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В Нижнем Тагиле начальник в ходе ссоры с сотрудником убил его и поджег

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Начальник предприятия в Нижнем Тагиле признался в убийстве сотрудника и попытке сжечь его тело. Возбуждено уголовное дело, сообщили 19 августа в региональном управлении Следственного комитета.

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Тело мужчины 1990 года рождения со следами сильных ожогов и травмами головы было обнаружено 12 августа в лесном массиве в районе 123-го км автодороги Екатеринбург–Серов.

В результате комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, правоохранители установили и задержали подозреваемого в убийстве мужчины. Им оказался директор предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых, где работал сторожем погибший.

Подозреваемый 1963 года рождения рассказал, что в ночь на 11 августа у него произошел конфликт с потерпевшим. В ходе возникшей ссоры директор убил сторожа, а тело вывез в лес, где облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). Наказание за совершение этого преступления предполагает до 15 лет лишения свободы.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначен и проводится комплекс экспертиз», — добавили в региональном СУ СК.

В октябре 2020 года сотрудник одного из ритуальных агентств убил своего гостя и попытался скрыть преступление, воспользовавшись служебным положением. Он подъехал к своему подъезду на транспортном средстве агентства ритуальных услуг, перенес тело погибшего в автомобиль, после чего вывез его на кладбище одного из пунктов Пригородного района. Мужчина закопал тело в одном из заброшенных захоронений.

Правоохранителям удалось установить и задержать подозреваемого. Мужчина согласился сотрудничать со следствием и дал признательные показания.

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