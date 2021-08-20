Ремонт межрайонной больницы начался в Глазове

В стационаре хирургического отделения межрайонной больницы в Глазове (Удмуртская Республика ) начинается ремонт. Работы должны завершить к концу октября, информирует пресс-служба медучреждения. На следующей неделе в семиэтажном здании заменят 547 окон и проведут косметический ремонт в хирургическом отделении. Ремонт будет проходить поэтапно, поэтому не отразится на пациентах.

В сентябре будет проведен аукцион по замене семи лифтов в больнице. Проектировщики готовят необходимые документы, передает udm-info.ru.

В скором времени определят подрядчика для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт операционного блока и обновление всего здания. Строители учтут пожелания медиков по вариантам отделки, цветовым решениям и перепланировке. Также ремонт ожидается в рентгенологическом кабинете взрослой поликлиники. Для него уже закуплено новое оборудование, пишет ИА «Сусанин».

Ранее в августе в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии открыли один из фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), недостроенных в прошлом году. Объект расположен в деревне Новая Вожойка. Осенью 2020 года прокуратура проверила, как больница Якшур-Бодьинского района исполняет законодательство при строительстве ФАПов, и выявила нарушения по срокам. Помимо Новой Вожойки объекты не сдали в Кыкве, Нижнем Пислеглуде и Выжоиле.