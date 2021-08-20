Опубликовано видео воссоединения пропавшей под Смоленском девочки с матерью

Видео воссоединения пропавшей под Смоленском девочки с матерью опубликовал телеканал РЕН ТВ в пятницу, 20 августа.

На кадрах видно, как мать идет по улице с ребенком на руках. Вокруг — люди, снимающие воссоединение на телефон и просто наблюдающие за происходящим.

После женщина с девочкой сели в машину скорой помощи, где ребенку дали воды и накормили.

По данным телеканала, ребенка нашли в 3 км от дома, девочка отзывалась на голоса спасателей. Отмечается, что ребенок серьезно не пострадал, на данный момент она находится под наблюдением врачей.

Информация об исчезновении девочки 2019 года рождения поступила в следственный отдел 17 августа. Девочка ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области. Почти 400 человек были задействованы в поисках ребенка. 20 августа пропавшую девочку нашли живой.