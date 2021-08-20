Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США ввели санкции против РФ из-за «Северного потока – 2»
Общество
Голикова назвала вакцинацию способом защиты беременных от COVID-19
Наука
Запуск российской миссии на Луну отложили на 2022 год
Общество
Испытательные полеты Ил-114 приостановили после крушения Ил-112B
Мир
Около двух тысяч иностранных граждан эвакуировали из Афганистана через Узбекистан
Мир
СНБО Украины ввел санкции против ряда россиян
Культура
Отреставрированный фильм «Москва слезам не верит» выйдет в повторный прокат
Армия
Около 200 тыс. военных примут участие в стратегических учениях «Запад-2021»
Общество
Победители «Лидеров России» встретились с главой «Росатома»

Опубликовано видео воссоединения пропавшей под Смоленском девочки с матерью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Видео воссоединения пропавшей под Смоленском девочки с матерью опубликовал телеканал РЕН ТВ в пятницу, 20 августа.

На кадрах видно, как мать идет по улице с ребенком на руках. Вокруг — люди, снимающие воссоединение на телефон и просто наблюдающие за происходящим.

После женщина с девочкой сели в машину скорой помощи, где ребенку дали воды и накормили.

По данным телеканала, ребенка нашли в 3 км от дома, девочка отзывалась на голоса спасателей. Отмечается, что ребенок серьезно не пострадал, на данный момент она находится под наблюдением врачей.

Информация об исчезновении девочки 2019 года рождения поступила в следственный отдел 17 августа. Девочка ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области. Почти 400 человек были задействованы в поисках ребенка. 20 августа пропавшую девочку нашли живой.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021