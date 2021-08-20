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В Минпромторге прокомментировали сообщения о росте цен на ритуальные услуги

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Минпромторг России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прорабатывает меры по стабилизации цен на продукцию лесопромышленного комплекса на внутреннем рынке — увеличение цены на пиломатериалы носит сезонный характер. Таким образом в пресс-службе министерства прокомментировали «Известиям» жалобы похоронных организаций на рост цен на продукцию ритуальных услуг в пятницу, 20 августа.

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Ранее в этот же день «Коммерсант» со ссылкой на производителей похоронной продукции сообщил о повышении цен на их изделия. В похоронных домах «Журавли», а также в подмосковном производителе ритуальной продукции ООО ПО «Фаворит» рассказали о повышении цен на 30–60%. Так, в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба была не выше 7 тыс. рублей, а в августе — уже 9,2 тыс. рублей. Похоронные организации рассказали о подорожании и других атрибутов, включая металлические оградки, кресты и памятники.

Союз похоронных организаций и крематориев России подчеркнул, что повышение цен на гробы производителями не связано с монополизацией рынка.

В пресс-службе ГБУ «Ритуал» заявили «Известиям», что на большую часть продукции, в первую очередь базовые, наиболее востребованные гробы, бюро на данный момент цены повышать не будет. Там подтвердили, что в начале прошлой недели от ряда производителей поступили письма о росте цен на часть поставляемой продукции, но в среднем на 15%. Производители связывают это с возросшей ценой на материалы для их производства, добавили в «Ритуале».

В Минпромторге сообщили, что рост стоимости на пиломатериалы обусловлен традиционными летними строительными работами и увеличением потребления таких материалов. При этом в настоящее время отмечается общемировой спад цен на пиломатериалы: цены снижаются даже в Китае, крупнейшем потребителе российских материалов из древесины. Фактическая цена в августе в КНР на пиломатериалы упала в 1,5 раза, до $350 — цены на пике достигали $500. Ожидается, что к концу 2021 года цены достигнут значений 2019 года — $230.

В ведомстве добавили, что ситуация с ценами на пиломатериалы на внутрироссийском рынке также стабилизируется. Минпромторг совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прорабатывает меры по стабилизации цен на продукцию лесопромышленного комплекса на внутреннем рынке.

«Согласовывается с федеральными органами исполнительной власти включение пиломатериалов, фанеры и плиты OSB в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации», — сообщили в министерстве.

Для ограничения вывоза из России грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород под видом пиломатериалов по 31 декабря 2021 года до 10% увеличены ставки вывозных таможенных пошлин на влажные пиломатериалы.

В начале августа сообщалось, что россияне начали экономить на дополнительных и мемориальных услугах при заказах в ритуальных агентствах, особенно в регионах. Объем выручки ритуальных агентств по всей России в первом полугодии 2021 года составил 36,9 млрд рублей, показатель вырос на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года — 34,07 млрд рублей.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин заявлял, что россияне стали чаще заказывать кремацию. Число таких процедур выросло, а они на 40% дешевле обычного захоронения.

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