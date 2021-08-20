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США ввели санкции против Института криминалистики ФСБ

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США ввели санкции против Института криминалистики Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Института экспериментальной военной медицины России. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил американский Минфин.

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Также под санкции попали девять физических лиц. Список во многом совпадает с британскими санкциями против семи сотрудников ФСБ, о которых Лондон объявил ранее в этот же день.Ограничительные меры подразумевают заморозку банковских счетов и запрет на въезд.

Санкции введены из-за подозрений в причастности россиян к инциденту с блогером Алексеем Навальным.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время полета рейса Томск–Москва. Самолет экстренно сел в Омске, а блогера госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, его перевели на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

В немецкой клинике рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако взятые в России анализы показали отсутствие подобных веществ. Немецкая сторона не предоставила доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской стороны по данному вопросу.

В конце июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Германии не дали содержательного ответа на восемь обращений Генпрокуратуры по Навальному.

Позже в июле дипломат указала, на нестыковку в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о ситуации с химоружием в 2020 году, в котором содержится упоминание об инциденте с блогером.

Так, в документе, в частности, указано, что секретариат ОЗХО по просьбе Германии 20 августа прошлого года направил группу для «оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина». При том, что сам инцидент с блогером произошел в этот же день и у Германии должны были быть хоть какие-то данные, чтобы сделать даже первичные выводы для обращения в ОЗХО, подчеркнула она.

Спустя год после случившегося, в Министерстве иностранных дел РФ назвали инцидент с госпитализацией блогера спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России и попытку ее сдерживания.

Отмечалось, что уже 2 сентября 2020 года германские власти заявили о якобы виновности России в отравлении Навального «боевым отравляющим веществом», однако до сих пор так и не представили международной общественности никаких верифицируемых материальных или документальных доказательств своих обвинений.

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