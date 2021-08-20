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Путин прокомментировал ситуацию с Навальным

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Блогер Алексей Навальный осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров. Об этом в пятницу, 20 августа, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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«Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона», — отметил российский лидер.

Кроме того, Путин добавил, что борьба с коррупцией является очень важной вещью, однако подчеркнул, что она не должна использоваться как инструмент политической борьбы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит следить за делом Алексея Навального, а также потребовала от российских властей освободить его.

Навальному стало плохо 20 августа во время полета рейса Томск–Москва. Самолет экстренно сел в Омске, а больного госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, блогера перевели на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Блогер вернулся в Москву 17 января 2021 года, его задержали в аэропорту Шереметьево. По данным управления ФСИН, Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. Так, не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Навальный находится в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покровом, где отбывает наказание по этому делу.

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