Голикова рассказала о снижении младенческой смертности в России

В России уровень младенческой смертности снизился на 43,6% с 2013 по 2020 год. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам в ходе рабочей поездки в Архангельскую область в пятницу, 20 августа.

«Если говорить о стране в целом, то за период с 2013 по 2020 год показатель младенческой смертности снизился на 43,6%. Я хочу сказать, что у нас есть еще потенциал в этом», — сказала она.

Также Голикова отметила, что этот показатель снижался, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, передает RT.

Ранее, 4 марта, глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что показатели младенческой смертности в 2020 году в России снизились до минимальных цифр за всю историю страны.

В середине января Мурашко отметил, что на данный момент показатель младенческой смертности — самый низкий за всю историю не только РФ, но и СССР. По его словам, такой показатель достигнут благодаря риск-ориентированному подходу.