Около двух тысяч иностранных граждан эвакуировали из Афганистана через Узбекистан

За последние несколько дней из Афганистана через территорию Узбекистана эвакуировано 1982 гражданина зарубежных государств. По вопросам вывоза своих граждан из афганского государства Узбекистан сотрудничает с рядом зарубежных стран. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа республики 20 августа.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, в настоящее время предпринимаются совместные усилия по эвакуации с Германией, Россией, США, Швейцарией, Австрией, Данией, Польшей, Венгрией, Словакией и Казахстаном с предоставлением услуг по использованию аэропортовой инфраструктуры, а также разрешений на пролет через воздушное пространство, взлет и посадку, оказание необходимого технического и логистического содействия.

Уточняется, что с зарубежными партнерами налажена работа по упорядоченной эвакуации из Афганистана и транзиту через территорию Узбекистана не только иностранных граждан, но и афганцев, направляемых в предварительно согласованные страны.

«За последние несколько дней обеспечена эвакуация через территорию Узбекистана 1982 граждан зарубежных государств», — говорится в сообщении.

Также в МИДе отметили, что в период краткосрочного пребывания в Узбекистане эвакуируемым гражданам «оказывается всё необходимое содействие с соблюдением строгих карантинных мер, все они без задержек направляются в страны назначения».

19 августа сообщалось, что США заявили о скорой эвакуации из аэропорта Кабула 6 тыс. человек. По уточнению главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, с 14 августа из афганской столицы уже были эвакуированы 7 тыс. человек.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В этот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. В свою очередь, вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя временным главой государства.