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Около двух тысяч иностранных граждан эвакуировали из Афганистана через Узбекистан

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За последние несколько дней из Афганистана через территорию Узбекистана эвакуировано 1982 гражданина зарубежных государств. По вопросам вывоза своих граждан из афганского государства Узбекистан сотрудничает с рядом зарубежных стран. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа республики 20 августа.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, в настоящее время предпринимаются совместные усилия по эвакуации с Германией, Россией, США, Швейцарией, Австрией, Данией, Польшей, Венгрией, Словакией и Казахстаном с предоставлением услуг по использованию аэропортовой инфраструктуры, а также разрешений на пролет через воздушное пространство, взлет и посадку, оказание необходимого технического и логистического содействия.

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Уточняется, что с зарубежными партнерами налажена работа по упорядоченной эвакуации из Афганистана и транзиту через территорию Узбекистана не только иностранных граждан, но и афганцев, направляемых в предварительно согласованные страны.

«За последние несколько дней обеспечена эвакуация через территорию Узбекистана 1982 граждан зарубежных государств», — говорится в сообщении.

Также в МИДе отметили, что в период краткосрочного пребывания в Узбекистане эвакуируемым гражданам «оказывается всё необходимое содействие с соблюдением строгих карантинных мер, все они без задержек направляются в страны назначения».

19 августа сообщалось, что США заявили о скорой эвакуации из аэропорта Кабула 6 тыс. человек. По уточнению главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, с 14 августа из афганской столицы уже были эвакуированы 7 тыс. человек.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В этот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. В свою очередь, вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя временным главой государства.

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