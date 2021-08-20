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В России призвали к постепенной замене пластика на альтернативу

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Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что необходимо отказаться от изделий, которые не перерабатываются, однако это должно быть постепенно, то есть должна быть создана альтернатива.

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Таким образом он прокомментировал предложение Минприроды России, согласно которому нужно ввести запрет на 28 видов одноразовых товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. В перечень включили одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерную упаковку (за исключением лекарств), упаковку для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.

При этом в ведомстве указали, что запрет может вступить в силу только при условии замещения данных изделий и создания соответствующей инфраструктуры для этого.

По словам Исмаилова, предложение Минприроды важное, и россиянам действительно стоит отказаться от неперерабатываемых изделий.

«Самый главный барьер — невозможно физически все изделия пленки и пластика и отправить на переработку и утилизацию. Конечно же, нельзя просто взять эту продукцию и исключить из нашего обихода, быта, так как мы к ней привыкли. В любом случае должна быть ей создана альтернатива. Мне представляется, что такой подход — замещение одноразовых пластиковых изделий на альтернативы — должно быть постепенное, дающее импульс для бизнеса, чтобы он перестраивался и готовил продукцию из новых зеленых материалов», — сказал глава РЭО в пятницу, 20 августа, в беседе с «Известиями».

Исмаилов добавил, что на полный запрет уйдет не один год, а бизнесу необходимо подстроиться — ведь это новые стартапы, инициативы, технологии, новые материалы.

«Чем быстрее бизнес поймет, что это выгодно, тем быстрее такая замена произойдет», — подчеркнул эксперт.

Об инициативе по запрету одноразовых товаров ранее в этот же день рассказал глава Минприроды Александр Козлов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной», — указал министр.

28 мая вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что власти в РФ готовят запрет на использование неперерабатываемых материалов, в частности, ватных палочек и пластиковой посуды. Она также уточнила, что в оборот планируется вовлекать до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Благодаря этому объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, отметила Абрамченко.

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