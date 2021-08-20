В России призвали к постепенной замене пластика на альтернативу

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает, что необходимо отказаться от изделий, которые не перерабатываются, однако это должно быть постепенно, то есть должна быть создана альтернатива.

Таким образом он прокомментировал предложение Минприроды России, согласно которому нужно ввести запрет на 28 видов одноразовых товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. В перечень включили одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерную упаковку (за исключением лекарств), упаковку для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов.

При этом в ведомстве указали, что запрет может вступить в силу только при условии замещения данных изделий и создания соответствующей инфраструктуры для этого.

По словам Исмаилова, предложение Минприроды важное, и россиянам действительно стоит отказаться от неперерабатываемых изделий.

«Самый главный барьер — невозможно физически все изделия пленки и пластика и отправить на переработку и утилизацию. Конечно же, нельзя просто взять эту продукцию и исключить из нашего обихода, быта, так как мы к ней привыкли. В любом случае должна быть ей создана альтернатива. Мне представляется, что такой подход — замещение одноразовых пластиковых изделий на альтернативы — должно быть постепенное, дающее импульс для бизнеса, чтобы он перестраивался и готовил продукцию из новых зеленых материалов», — сказал глава РЭО в пятницу, 20 августа, в беседе с «Известиями».

Исмаилов добавил, что на полный запрет уйдет не один год, а бизнесу необходимо подстроиться — ведь это новые стартапы, инициативы, технологии, новые материалы.

«Чем быстрее бизнес поймет, что это выгодно, тем быстрее такая замена произойдет», — подчеркнул эксперт.

Об инициативе по запрету одноразовых товаров ранее в этот же день рассказал глава Минприроды Александр Козлов в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной», — указал министр.

28 мая вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что власти в РФ готовят запрет на использование неперерабатываемых материалов, в частности, ватных палочек и пластиковой посуды. Она также уточнила, что в оборот планируется вовлекать до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Благодаря этому объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, отметила Абрамченко.