Минюст включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов

Телеканал «Дождь» в пятницу, 20 августа, был включен в реестр СМИ-иноагентов, опубликованный на сайте Министерства юстиции России.

Помимо телеканала, в список было включено юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, а также семь журналистов.

15 июля Минюст РФ включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, восьмерых россиян.

Тогда же Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации (НПО) из США «Проект медиа». В ведомстве уточняли, что поводом для такого решения стало то, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

16 июля представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что внесение Минюстом РФ журналистов в список СМИ-иноагентов не означает запрета на работу. СМИ-иноагенты продолжают свою деятельность, указывал он.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.