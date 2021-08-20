Три сотни дворовых территорий отремонтировали в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске с начала года привели в порядок 308 дворовых территорий. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В рамках ремонта было ликвидировано свыше 24 тыс. кв. м дефектов покрытия. Работы проводятся не только в черте города, но и в планировочных районах.

В пятницу, 20 августа, работы проводились на 12 адресах. В выходные их количество планируется увеличить.

Текущий ремонт дворов выполняется по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко. В связи с многочисленными обращениями горожан срок работ решено продлить до конца сентября.