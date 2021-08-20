Дорожный ремонт по нацпроекту БКАД в Хабаровске завершат досрочно

Дорожный ремонт в Хабаровске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет с опережением графиков. Качество работ проверил глава минтранса Роман Мирошин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«С опережающими темпами работы ведутся не только в Хабаровске, но и по всему региону. Думаю, процентов на 30 идем быстрее плана. Многие дороги сдаются заранее, это радует. Остальные объекты у нас в графике. При этом мы уделяем особое внимание качеству: контролируем его на всех этапах, проводим объезды», — цитирует министра ИА AmurMedia.

Всего в 2021 году планируется привести в порядок 83 объекта протяженностью свыше 59 км. На эти цели направили 1,4 млрд рублей.

Работы уже завершились на 34 улицах, в том числе на Истомина и Немировича-Данченко, продолжаются — еще на 28. На оставшиеся объекты подрядчики зайдут в ближайшее время.

В целом на территории региона в этом году запланирован ремонт 144 дорожных объектов протяженностью 133 км. Финансирование составляет 2,6 млрд рублей.