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Молодежь назвала коммуникацию и инициативность главными навыками

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Коммуникация, умение решать проблемы, инициативность и умение сотрудничать — основные навыки, необходимые в современном мире для эффективных сотрудников. Это следует из результатов опроса молодых людей, который проводился международной рекрутинговой компанией Hays. Исследование имеется в распоряжении «Известий».

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«Более трети (36%) респондентов отметили, что коммуникация -– умение общаться — самый важный навык сегодня, 25% сказали, что это умение решать проблемы, 21% выбрали инициативность и 17% — умение сотрудничать», — говорится в тексте исследования.

Как отмечается в тексте, те, кому сегодня от 15 до 24 лет, сильнее подвержены влиянию коронакризиса, чем более возрастные специалисты. Так, в 2020 году наем молодежи по всему миру уменьшился на 9%, тогда как «взрослое» падение составило всего 4%. Это означает, что молодых людей стали брать на работу в два раза реже, чем опытных сотрудников.

Исследователи добавляют, что работодатели всё больше обращают внимание на гибкость и надпрофессиональные навыки — soft skills, так как именно они являются основным показателем, сможет ли человек стать членом команды, влиться в коллектив, постоянно обучаться новому и повышать свою квалификацию.

Это особенно касается молодых специалистов — наличие определенных soft skills может оказаться для работодателя приоритетным.

По словам директора практик Hays Анны Михеевой, коммуникация действительно является одним из самых необходимых навыков для начинающих и более опытных специалистов, так как это необходимо для работы в команде, взаимодействия внутри компании и с внешним миром.

«Кандидатам, которые сейчас ищут работу, нужно помнить, что коммуникация начинается с первой строчки резюме: то, как человек умеет себя представить, рассказать о ключевых компетенциях, подчеркнуть свои сильные стороны, — всё это и есть элементы первого взаимодействия с потенциальными работодателями», — считает она.

По ее словам, чтобы привлечь внимание работодателей к своей кандидатуре, молодым людям следует указывать в резюме всё, что имеет отношение к их развитию, — сертификаты о повышении квалификации, волонтерскую активность, творчество, подработки, проектные работы, хобби, а также посещение профильных офлайн- или онлайн-мероприятий.

19 августа было опубликовано исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, согласно которому россияне, выбирая место работы, сначала оценивают уровень заработной платы, степень адекватности руководства и стабильность компании. Перспективы карьерного роста являются главным при выборе работы для 31% респондентов, еще 27% обращают внимание на психологическую атмосферу в коллективе.

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