Ангела Меркель прибыла в Москву с официальным визитом для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Повестка встречи двух лидеров была ожидаемой: среди ключевых вопросов — ситуация в Афганистане, обсуждение итоговых деталей и обязательств по «Северному потоку – 2», а кроме того — Ливия, Сирия, Украина и Белоруссия. Также канцлерин возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Этот визит сразу же назвали прощальным. И действительно, это ее последняя поездка в Россию в качестве канцлера ФРГ — в сентябре в Германии состоятся выборы, по итогам которых будет определен новый председатель правительства. Сама госпожа Меркель еще три года назад сказала, что 2021 год станет для нее финальным в кресле главы кабинета министров. Именно поэтому нынешняя встреча руководителей России и Германии носит особый, символический характер — де-факто Ангела Меркель приехала подвести итоги более чем полутора десятилетий в отношениях двух стран. Кстати, Владимир Путин заметил, что госпожу Меркель будут рады видеть в России и после ее ухода с должности — вне всяких статусов и протоколов.

Прибыв в Кремль, Меркель заявила, что у Москвы и Берлина есть разногласия, но страны намерены поддерживать контакты. Владимир Путин подчеркнул, что ФРГ — это второй торгово-экономический партнер для России после Китая, а товарооборот между странами увеличился почти в два раза за первые полгода 2021-го, даже несмотря на «достаточно серьезный» спад в 2020-м. «Наши взгляды не всегда совпадали, но диалог между нами был откровенный, содержательный, нацеленный на поиск компромиссов, на решение самых сложных вопросов», — добавил российский лидер.

Так с чем же все-таки Россия и Германия подошли к концу «эры Меркель» с точки зрения эволюции отношений двух стран?

Стоит вспомнить новейшую историю российско-германского взаимодействия. После объединения Германии и распада СССР отношения Москвы и Берлина стали стремительно развиваться по восходящей. Первый президент РФ Борис Ельцин называл тогдашнего канцлера Гельмута Коля не иначе как «мой друг Гельмут». К слову, именно Коль лоббировал включение России в «большую семерку». А затем именно Ангела Меркель педалировала исключение Москвы из G8 в качестве санкционной меры после 2014 года.

Подлинный расцвет российско-германских отношений пришелся на период канцлерства социал-демократа Герхарда Шредера. Германия тогда стала одним из самых активных сторонников смягчения визового режима между РФ и ЕС, кратно вырос двусторонний товарооборот, интенсифицировались бизнес- и инвестиционные процессы, было создано немало неформальных площадок для диалога по линии НПО. Помимо прочего, между российским президентом и германским канцлером установились дружеские отношения. Именно Герхард Шредер положил начало традиции присутствия немецких лидеров на майском параде Победы на Красной площади. К слову, именно Меркель эту традицию прервала, с 2015 года предпочитая возлагать венки к мемориалам в индивидуальном порядке.

Некоторые эксперты тогда — в разгар эры Шредера — оптимистично полагали, что прочные отношения Москвы и Берлина станут одним из ключевых факторов европейской стабильности в ХХI веке. Но таким радужным надеждам не суждено было окончательно сбыться. Несмотря на свое восточногерманское происхождение, Ангела Меркель заметно усилила трансатлантический вектор в своей внешней политике. После воссоединения Крыма с Россией канцлерин выбрала путь наращивания санкционной риторики в отношении Москвы.

Германия стала балансировать между внешнеполитической конъюнктурой и прагматизмом национальных интересов. Поэтому Берлин, с одной стороны, присоединился к раскручиванию спирали антироссийских настроений в Европе (можно вспомнить, к примеру, интервью спортивного функционера Родченкова немецкому телеканалу ZDF, причисление России к угрозам для ФРГ в «Белой книге» бундесвера, позицию немецких властей по поводу расследования «дела Навального», обвинения Москвы в киберататках на бундестаг и пр.). Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер год назад даже заявил, что отношения Германии и России достигли «низшей точки».

А с другой стороны, как это ни парадоксально, именно Германия в лице Ангелы Меркель осталась, образно говоря, «последним бастионом» здравого смысла в вихре деструктивной антироссийской риторики на Западе. Именно Меркель искала изощренные компромиссы и боролась за «Северный поток – 2», в ряде случаев была против критического ужесточения санкций.

Объективно, ни Берлин, ни Москва не желают роста напряженности в отношениях. В свою очередь, для Ангелы Меркель важно остаться в истории Германии и Европы лидером, созидавшим «восточную политику», а не разрушавшим ее. Также важно подчеркнуть, что преемственность внешнеполитического курса в нынешних условиях — один из оптимальных вариантов. Именно это показала последняя встреча Путина и Меркель. Несмотря на то что всё еще есть вопросы, которые не нашли своего окончательного решения в ходе встречи и, судя по всему, перейдут в «наследство» преемнику Меркель (мирный процесс в Сирии, проблема выполнения обязательств по Донбассу, белорусский кейс, афганское урегулирование и пр.), оба политика оценили ее как конструктивную. А кроме того, повестка и итоги встречи показали, что все-таки, говоря о «низшей точке» отношений, карьерный дипломат Вольфганг Ишингер несколько сгустил краски. Диалог идет, точки соприкосновения есть, фундамент двусторонних отношений крепок. Собственно, итоги визита Ангелы Меркель еще раз подтвердили эти тезисы.

Автор — историк, политолог, научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО

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