Калужская область стала пилотом в развитии агротуризма

В Калужской области работают над развитием агротуризма. Если в 2010 году в регионе было 265 гостевых домов, то в этом году их количество увеличилось до 625. Каждый год сюда приезжает порядка 65 тыс. человек, сообщает газета «Весть» со ссылкой на региональное Агентство развития туризма.

В рамках программы развития агротуризма в регионе реализуется уникальный образовательно-туристический проект для детей и взрослых «Агродети». Гастрономический маршрут объединяет лучшие фермы и сельхозпредприятия.

Так, туристам предоставляется возможность посмотреть, как устроены молочная или коневодческая фермы, сыроварня, рыбное хозяйство, как действуют разные типы хозяйств. Участники тура знакомятся с животными и погружаются в атмосферу сельской жизни.