В Испании объяснили причину недопуска российских кораблей в порт Сеуты

РФ не предоставила необходимую документацию для входа российских военных кораблей в порт Сеуты, сама Испания не отказывала двум кораблям ВМФ РФ. Об этом в пятницу, 20 августа, заявили в МИД страны.

«Официальный ответ министерства заключается в том, что Испания не отказывала во входе этим кораблям. Единственная проблема в том, что, когда у них запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам ее не предоставили», — приводит слова ведомства ТАСС.

При этом в российском посольстве отметили, что страна предоставила Испании данные о пункте следования своих кораблей.

В четверг, 19 августа, сообщалось, что МИД Испании проигнорировал просьбу России о заходе двух военных кораблей в порт Сеуты. Всего на бортах принадлежащих Северному флоту судов находится более 350 членов экипажа. Позже стало известно, что «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» встали на якорь в 46 км от побережья Алжира.

Бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил, что Испания не нарушила ничего с точки зрения международного права, когда не стала пускать российские корабли, но «ситуация выглядит как ужесточение политики». По его мнению, подобные действия о недопуске российских кораблей вряд ли являются испанской инициативой.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту были обычной практикой в ​​период с 2010 по 2016 год, когда в порт заходило около 60 военных кораблей всех типов с экипажем более 10 тыс. человек.

Эта практика была временно приостановлена в октябре 2016 года из-за возражений Великобритании, которая подвергла Испанию критике за материально-техническую поддержку судов, принимавших участие в российских операциях в Сирии, сообщает «Газета.Ru».