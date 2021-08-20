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Дорогу под виадуком на Некрасовской во Владивостоке расширят

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Во Владивостоке в этом году намерены расширить дорогу под виадуком рядом с остановкой «Некрасовская». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

По данным управления дороги и благоустройства, на участке был проведен полный анализ ситуации. Специалисты пришли к выводу, что расширение силами городских служб невозможно — там необходима комплексная работа, пишет ИА PrimaMedia.

Так, для расширения дороги необходимо перенести барьерное ограждение, провести работы на парковке около Некрасовской, 96, уменьшить зону островка безопасности на повороте на Военное шоссе, продлить зеленую зону под виадуком около Некрасовской, 59, а также вынести три опоры освещения, переустроить ливневки, провести работы с подпорной стеной.

Как объяснил начальник профильного управления Николай Зайцев, контракт с подрядчиком планируется заключить в конце сентября. Все работы он должен выполнить до середины ноября.

Ранее в августе губернатор Олег Кожемяко рассказал о планах по организации работы общественного транспорта. По его словам, для разгрузки дорог планируется построить новые транспортные развязки на улицах Фирсова, Некрасовская, в районе школы № 38. Для автобусов выделят отдельные полосы.

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