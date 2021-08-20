Победители «Лидеров России» встретились с главой «Росатома»

Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» 20 августа встретились с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в рамках масштабного марафона науки и технологий Homo Science в Нижнем Новгороде. Соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«Миллионы, миллионы мальчишек и девчонок, которым хочется интересно жить. Так вот самое главное — знания и наука им позволят жить еще интереснее. Вот доказать и помочь это реализовать — наша главная задача», — сказал Лихачев.

Он отметил, что одна из ключевых задач — сделать так, чтобы люди науки и технологий увлекали в эту сферу всё больше сегодняшних школьников.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее, 30 июля, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым, в ходе которой высоко оценил деятельность платформы.

Как напомнил глава государства, площадка создавалась в 2018 году «для повышения социальной мобильности людей, чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей».

15 июля в Москве прошла встреча победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» клуба «Эльбрус». На ней были подведены итоги работы клуба за три года. В рамках встречи презентовали проект «Деловое сообщество», представляющий собой площадку для членов клуба.