Более 400 млн рублей выделили на посадки садов в Крыму

Власти Крыма выделили порядка 400 млн рублей на посадки многолетних насаждений. Сады должны появиться до конца 2021 года. Деньги выделяются в виде субсидий.

В региональном министерстве сельского хозяйства сообщили, что в этом году просубсидировано 62 заявки на закладку садов общей площадью более 1256 га.

В 2020 году в Крыму посадили 2050 га многолетних культур: 560 га семечковых, 645 га косточковых, более 756 га орехоплодных и 89 га ягодных культур.

В первом полугодии местные аграрии получили субсидий почти на 1 млрд рублей.

В этом году на поддержку сельхозпроизводителям выделено 2,4 млрд рублей, сообщает ИА «Крыминформ».