НАТО заморозило предоставлявшуюся правительству Афганистана помощь

НАТО намерено извлечь уроки из своей 20-летней военной кампании в Афганистане, которая в итоге завершилась возвращением к власти талибов. В связи с этим альянс заморозил всю помощь, предоставлявшуюся афганскому правительству. Об этом сообщается в цитируемом ТАСС заявлении, которое было принято по итогам внеплановой видеоконференции глав МИД стран НАТО 20 августа.

В документе отмечается, что поддержание работы аэропорта Кабула и эвакуация людей являются главными насущными задачами альянса в Афганистане.

«Сейчас наша ближайшая задача — выполнить наши обязательства по продолжению безопасной эвакуации граждан наших стран, стран-партнеров и афганцев, которые подвергаются риску, в частности, тех, кто помогал нам. Пока продолжаются операции по эвакуации, мы будем поддерживать тесную оперативную координацию с помощью военных средств союзников в международном аэропорту», — говорится в заявлении.

При этом главы МИД стран НАТО подчеркнули, что, несмотря на ситуацию в Афганистане, альянс продолжит бороться с международным терроризмом «со всей решимостью, настойчивостью и в духе солидарности».

Также в пятницу Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что альянс «никогда не позволит международным террористам вновь угрожать ему с территории Афганистана». По словам генсека, страны НАТО выступили за сохранение контроля альянса над аэропортом Кабула после 31 августа с целью вывезти оттуда как можно больше людей.

«Ряд стран альянса направили свои самолеты для эвакуации людей. Сейчас наша главная проблема — это не нехватка самолетов, а доставка людей в аэропорт», — сказал Столтенберг.

Кроме прочего, он обратил внимание на то, что ряд стран НАТО до сих пор поддерживает практические контакты с талибами, но это не означает признания их власти в Афганистане.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В этот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. В свою очередь, вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя временным главой страны.

После этого в аэропорту Кабула начался хаос, так как местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа сообщалось, что минимум семь человек погибли из-за хаоса в аэропорту. Кроме того, были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул.