Поправки в бюджет приняли в Сахалинской области

Бюджет Сахалинской области увеличился на 18,644 млрд рублей и достиг 146,411 млрд рублей. Соответствующие корректировки одобрили сразу в двух чтениях на внеочередной сессии регионального парламента 19 августа, сообщает пресс-служба облдумы.

«Увеличение доходной части бюджета связано в основном с изменением стоимости нефти и курса рубля к доллару. Мы наращиваем финансирование по 22 госпрограммам. Отмечу, что накануне профильный комитет единогласно поддержал предлагаемые поправки, основные из них относятся к социальному направлению», — цитирует председателя постоянного комитета по бюджету и налогам Наталью Захарчук ИА SakhalinMedia.

На соцподдержку населения предусмотрены дополнительные 3,5 млрд рублей. Из них 455 млн рублей направят многодетным семьям, 180 млн — на помощь семьям с детьми-инвалидами. На зарплаты учителям и медработникам пойдет еще 2,5 млрд рублей, на ремонты в трех медучреждениях — около 107 млн рублей.

Также средства предусмотрены на строительство ДК в селе Соловьевка, обеспечение кислородом больниц, строительство школы искусств в Луговом, восстановление дороги Анива–Таранай и другие мероприятия.

После поправок доходная часть бюджета Сахалинской области составляет 146,411 млрд рублей, расходная — 156,850 млрд рублей. Дефицит таким образом равен 10,439 млрд рублей.