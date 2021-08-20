Меркель заявила о необходимости вести переговоры с талибами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, что с талибами (члены движения «Талибан», которое признано террористическим и запрещено в РФ) придется вести переговоры.

«Нужно отметить, что талибы получили больше поддержки, чем нам этого хотелось бы. Нам теперь нужно будет вести с ними переговоры, попытаться это сделать и попытаться спасти тех, чья жизнь под угрозой, чтобы они смогли покинуть страну»,— сказала она.

Кроме того, канцлер заявила, что мировое сообщество должно бороться против восстановления терроризма в Афганистане.

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что «Талибан» контролирует почти весь Афганистан, и нужно исходить из этих реалий. При этом российский лидер подчеркнул, что необходимо «прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей», в том числе пытаться строить в других странах демократию «по чужим лекалам».

19 августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что не вступал лично в диалог с руководством «Талибана» по будущему Афганистана, но готов это сделать. Он отметил, что мировое сообщество «должно быть едино и выступать общим фронтом в дискуссиях с талибами».

Кроме того, Гутерриш заявил, что надеется на формирование инклюзивного правительства в Афганистане.

Ранее, 17 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что навязывать Афганистану формы правления извне контрпродуктивно. Лавров также подчеркнул, что готовность талибов уважать мнения других является позитивным сигналом.

16 августа Совет Безопасности ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий и созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане. В тот же день Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».