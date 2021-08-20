Карантин по бешенству действует в Псковской области

В Печорском районе Псковской области ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал глава региона Михаил Ведерников. Эпизоотический очаг заболевания расположен на территории личного подворья в деревне Косыгино Печорского района.

На всей территории района проводятся ветеринарно-санитарные и профилактические мероприятия. В указе губернатора сказано, что комплекс мероприятий должен быть проведен и на территории городского поселения Печоры.

В частности, там запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Кроме того, запрещено вывозить животных и отлавливать диких животных для зоопарков, пишет Псковское агентство информации.

В начале июня карантин по бешенству ввели в Великолукском районе Псковской области. Для местных жителей ограничили отлов диких животных.