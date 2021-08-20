Подрядчика для ремонта 15 дорог выбрали в Волгограде

В Волгограде обновят 15 дорог общей протяженностью 19 км. Работы стоимостью 240,2 млн рублей выполнит компания из Ростова-на-Дону. До этого она уже ремонтировала волгоградские дороги.

В числе объектов, которых ждет ремонт, — проспект Героев Сталинграда, улицы Фадеева, Шекснинская, Космонавтов, Двинская, Республиканская и др. Средства на восстановление дорог выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом информирует ресурс «НовостиВолгограда.Ру».

В Волгограде продолжается берегоукрепление в сторону Красноармейского района. Оно позволит дорожникам приступить к продлению рокадной дороги. Берегоукрепительный участок возводится в районе жилой застройки улиц Иркутская–Одесская. Ожидается, что новый упорный пояс из трубошпунта будет готов в марте 2022 года.