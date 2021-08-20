Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой

Ситуация с Азовским морем и Крымским мостом является одной из самых сложных и практически неразрешимых. Об этом в пятницу, 20 августа, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Россия «по сути, заблокировала» Азовское море и «может в любое время перекрыть Керченский пролив».

«География полностью контролируется РФ — и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», — сказал он в интервью украинскому изданию «Новое время».

По словам министра, ситуация в Черном море требует новой стратегии для черноморских стран НАТО, а также Украины, Грузии и Молдовы, которые имеют выход к Черному морю.

«Если этой стратегии и совместных объединенных сил не будет, Россия начнет безоговорочно доминировать в Черном море так же, как она сейчас доминирует в Азовском», — отметил он.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал завистью слова главы украинского МИДа о Крымском мосте. Бальбек отметил, что Россия считает Черное море — стратегическим регионом и не собирается выходить оттуда.

3 июля на Украине назвали стоимость оружия для «уничтожения» Крымского моста. На разработку украинского ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» потребуется около $40 млн. Ранее из Киева неоднократно звучали угрозы в адрес Крымского моста. Их суть сводилась к тому, что создаваемая на Украине крылатая ракета «Нептун» якобы способна уничтожить переправу.

В свою очередь, первый заместитель директора ФСБ России, руководитель пограничной службы Владимир Кулишов заявлял, что звучащие с украинской стороны угрозы в адрес Крымского моста в основной массе не более чем популизм.

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу, является самым протяженным в России. Строительство его автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, в том же месяце на мосту было открыто автомобильное движение. В конце 2019 года прошла торжественная церемония открытия железнодорожного движения, первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря.