Путин прокомментировал ситуацию с Навальным

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с блогером Алексеем Навальным, заявил 20 августа по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что никому не следует прикрываться политической деятельностью при нарушении закона.

«Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин отметил, что Навальный был осужден за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров, а не за свою политическую деятельность.

Президент признал, что борьба с коррупцией является очень важной вещью, однако подчеркнул, что она не должна использоваться как инструмент политической борьбы.

Ранее, 11 августа, Алексею Навальному было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 239 УК РФ по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Отмечалось, что с 2011 года Навальный с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил данной организацией, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний.

6 августа ФБК (организация признана в РФ экстремистской, иноагентом и запрещена) и «Штабы Навального» (признаны в РФ иноагентами, экстремистскими организациями и запрещены) были внесены в перечень запрещенных на территории России, Мосгорсуд признал данные организации экстремистскими. Суд при этом постановил обратить имущество ФБК, которое останется после погашения задолженностей перед кредиторами, в собственность государства.

25 мая в отношении Навального было возбуждено третье уголовное дело по статье «Неуважение к суду», выразившееся в оскорблении судьи. Оппозиционер вину не признал и назвал свое уголовное преследование политически мотивированным.

2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений блогером испытательного срока.

Наказание Навальный отбывает в исправительной колонии № 2 во Владимирской области. Он неоднократно жаловался на отсутствие медицинской помощи и нарушение режима сна: якобы его как заключенного с пометкой «склонен к побегу» будят каждый час. 31 марта блогер объявил голодовку.