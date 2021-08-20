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Выделенные полосы для общественного транспорта появятся во Владивостоке

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Во Владивостоке появятся выделенные полосы для общественного транспорта и новые развязки. О планах по организации работы общественного транспорта губернатор Олег Кожемяко рассказал на встрече с работниками фабрики «Приморский кондитер».

Как отметил глава региона, советская концепция подразумевала сосредоточенность фабрик и заводов в центре, а за городом — спальные районы. Всё это приводит сейчас к большому скоплению машин в часы пик. Новая концепция отражает противоположные взгляды — жилье должно быть в центре города, а предприятия и офисы — за его пределами, пишет ИА PrimaMedia.

Для разгрузки дорог планируется построить новые транспортные развязки на улицах Фирсова, Некрасовская, в районе школы № 38. Для автобусов выделят отдельные полосы. Стоянка машин на этих полосах будет запрещена, но для этого необходимо будет обустроить парковки.

Также Кожемяко поручил мэру Владивостока Константину Шестакову наладить график автобуса № 45 в поселке Трудовое, который сейчас ходит нерегулярно.

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