Посол России в Германии оценил переговоры Путина и Меркель

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил 20 августа, что переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель прошли отлично.

«Как всегда отлично», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, как прошли переговоры двух лидеров.

Путин и Меркель в данный момент проводят совместную пресс-конференцию по итогам прошедших в Москве переговоров.

О прибытии Меркель в Москву сообщалось ранее в этот же день. Встреча Меркель и Путина стала первой с начала пандемии коронавируса.

Российский лидер в начале встречи назвал ФРГ одним из основных партнеров России. Меркель заявила, что это ее прощальный визит и сторонам есть что обсудить. При этом она назвала правильным поддержание диалога с Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия.

Последний раз канцлер ФРГ посещала РФ с официальным визитом в мае 2018 года, тогда ее встреча с Путиным состоялась в Сочи.