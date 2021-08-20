WSJ сообщила о применении военными слезоточивого газа в аэропорту Кабула

Военные применили слезоточивый газ в аэропорту афганского Кабула, а также произвели несколько выстрелов в воздух для разгона толпы. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на американский правительственный источник.

Инцидент, как уточняется, произошел, когда солдаты вышли за пределы авиаузла, чтобы оттеснить толпу и освободить дорогу для прибывающих.

При этом в материале подчеркивается, что неизвестно, какие именно военные применили слезоточивый газ, так как в аэропорту афганской столицы находятся как американские, так и британские войска, а также военные других западных стран.

Ранее в этот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден надеется на завершение эвакуации американцев из Афганистана к 31 августа, как это и планировалось заранее.

При этом желающие покинуть страну американские граждане должны самостоятельно добраться до аэропорта в Кабуле. Само правительство США не располагает информацией о том, сколько именно американцев находится в Афганистане.

Накануне глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в аэропорту Кабула находятся 6 тыс. человек, готовых к эвакуации из Афганистана. По его словам, с 14 августа из афганской столицы уже были эвакуированы 7 тыс. человек.

В этот же день Байден указал на трудности с эвакуацией местных жителей Афганистана, которые помогали американцам в пору их присутствия в этой стране. Он однако заявил, что талибы сотрудничают, позволяют американским гражданам, персоналу и представителям посольства покинуть Кабул.

Первый замгоссекретаря Уэнди Шерман заявила, что талибы не препятствуют гражданам США, желающим попасть в столичный аэропорт для выезда из Афганистана.

В четверг бригадный генерал армии ФРГ, командир первой воздушно-десантной бригады Йенс Арльт рассказал, что в надежде покинуть столицу Афганистана у входов в аэропорт Кабула собралась толпа, которую по количеству людей можно сравнить со стадионом.

17 августа международный аэропорт афганской столицы возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских. В тот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы нарастить темпы эвакуации из Афганистана до 9 тыс. человек в сутки.

По его словам, три базы в США готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели. Он уточнил, что ситуация в аэропорту Кабула улучшилась, однако Соединенные Штаты продолжают работать над обеспечением безопасности.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане. Они намерены объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В этот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. В свою очередь, вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя временным главой страны.

После этого в аэропорту Кабула начался хаос, так как местные жители пытаются попасть на территорию воздушной гавани, чтобы улететь из страны. 16 августа сообщалось, что минимум семь человек погибли из-за хаоса в аэропорту. Кроме того, были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул.