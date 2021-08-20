Пять новых резидентов появятся в реестре Арктической зоны в Карелии

В реестр предпринимателей, которые получат преференции в Арктической зоне, включили пять резидентов. До конца 2021 года их станет 10, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На сегодняшний день в Арктическую зону входят шесть районов Карелии. Благодаря этому в республиканскую экономику удалось влить 2,3 млрд рублей за счет инвестиций от предпринимателей. Также будет создано 132 рабочих места, уточняет ИА «Карелinform».

Программа «Арктический гектар» стартовала 1 августа 2021 года. Местные резиденты получат преференции и льготы, а также бесплатные земельные участки, на которых смогут заниматься бизнесом. О желании поучаствовать в программе заявили 248 человек.