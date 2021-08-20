Жора Крыжовников будет учить на шоураннеров в школе «Индустрия»

Школа кино и телевидения «Индустрия» анонсировала начало приема заявок в новую мастерскую «Шоураннер», идейным вдохновителем которой стал режиссер, продюсер и сценарист Жора Крыжовников. Ранее он работал над такими проектами, как «Горько!», «Горько! 2», «Лёд 2» и «Звоните ДиКаприо».

Всех поступивших на курс обучат специальности нового времени под названием «шоураннер», а обучение будет включать в себя основы сценарного мастерства, режиссуры, креативного продюсирования и редактуры. За два года учебы можно будет пройти все стадии производства кино и сериалов: начиная с питчинга своей идеи и заканчивая выходом на экраны готового продукта.

«Шоураннер — это уникальный автор, который сам пишет кино и сам же может его снять. Это больше чем сценарист и режиссер. Это АВТОР в исконном смысле. Вот кого мы хотим обучать и снабжать соответствующими навыками», — уверен лидер курса Жора Крыжовников.

В программе обучения планируется 25 бесплатных мест, а сам курс будет проходить в гибридном онлайн- и офлайн-форматах. В рамках учебы будут проведены творческие встречи с лидерами индустрии, мастер-классы и экспертная оценка студенческих проектов. Отдельные ученики смогут получить поддержку по дальнейшему продвижению в индустрии.