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Источники в банках заявили об угрозе Visa и MasterCard штрафами из-за Wildberries

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Международные платежные системы Visa и MasterCard направили в банки-эквайеры, работающие с интернет-магазином Wildberries, письма с просьбой расследовать ситуацию с возможным завышением комиссий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующие письма, подлинность которых подтвердили источники в банках в пятницу, 20 августа.

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Ранее в этот же день в Wildberries заявили о давлении со стороны иностранных платежных систем на российские банки из-за введения скидок при использовании отечественных систем оплаты.

В письме Visa, подлинность которого подтвердили два источника в крупных банках, платежная система сообщила банкам, что введение дополнительных комиссий со стороны Wildberries является нарушением ее правил. Компания просит финансовые организации расследовать инцидент и проверить, не делает ли маркетплейс наценок при оплате картой Visa. Кредитные организации должны сообщить платежной системе о результатах расследования до 31 августа и исправить выявленные нарушения. Если этого не случится, им грозит штраф в размере $25 тыс. с ежемесячным возрастанием на $25 тыс.

В письме MasterCard, подлинность которого подтвердил собеседник в одной из кредитных организаций, также указали на нарушение правил при взимании дополнительных комиссий и попросили банки предоставить результаты расследования и план по исправлению нарушений. Штрафы за нарушения пообещали начислять по нарастающей от $20 тыс. до $100 тыс. Если ответ не предоставят в срок, банку придется заплатить еще $15 тыс.

С 16 августа Wildberries ввел новые ценовые условия. Теперь при оплате картой международной платежной системы появляется дополнительная комиссия. При оплате через «Мир», СБП и SberPay ее нет.

На следующий день Visa начала собственное расследование по этому факту. В компании выступили «против такой практики», поскольку убеждены, что подобные действия негативно сказываются и на потребителях, и на бизнесе.

В MasterCard в России заявили «Известиям», что обеспокоены возможной дискриминацией миллионов держателей карт, активных участников рынка электронной коммерции.

Позже в тот же день «Известиям» рассказали в Wildberries, что приветствуют готовность MasterCard и Visa к переговорам, но пока не получали от них соответствующих предложений. В интернет-магазине подчеркнули, что обвинения в дискриминации пользователей безосновательны, поскольку тарифы устанавливают сами MasterCard и Visa. Интернет-ритейлер же не влияет на эти тарифы и не формирует их.

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